ВС РФ нанесли удары по объектам Одесской и Николаевской областей
Российские военные нанесли ракетные удары по объектам в нескольких областях Украины. Под обстрел попали Днепропетровск и Вознесенск в Николаевской области, сообщает телеграм-канал «Иди и смотри».
Также удары пришлись по Одесской области. По данным издания «Страна.ua», целью стал район Белгород-Днестровского. Подробности о последствиях пока не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал, что российский ракетный комплекс «Искандер» отработал по месту дислокации украинских военных под Харьковом. Целью был лагерь 125-й отдельной механизированной бригады в районе Малиновки.
