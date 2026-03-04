Владимир Путин
4 марта, 17:48

ВС РФ нанесли удары по объектам Одесской и Николаевской областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

Российские военные нанесли ракетные удары по объектам в нескольких областях Украины. Под обстрел попали Днепропетровск и Вознесенск в Николаевской области, сообщает телеграм-канал «Иди и смотри».

Также удары пришлись по Одесской области. По данным издания «Страна.ua», целью стал район Белгород-Днестровского. Подробности о последствиях пока не приводятся.

Путин установил новую штатную численность ВС РФ — почти 2,4 млн человек
Ранее Life.ru сообщал, что российский ракетный комплекс «Искандер» отработал по месту дислокации украинских военных под Харьковом. Целью был лагерь 125-й отдельной механизированной бригады в районе Малиновки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
