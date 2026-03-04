ВС РФ нанесли удары по объектам Одесской и Николаевской областей

Российские военные нанесли ракетные удары по объектам в нескольких областях Украины. Под обстрел попали Днепропетровск и Вознесенск в Николаевской области, сообщает телеграм-канал «Иди и смотри».

Также удары пришлись по Одесской области. По данным издания «Страна.ua», целью стал район Белгород-Днестровского. Подробности о последствиях пока не приводятся.