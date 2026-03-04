Путин установил новую штатную численность ВС РФ — почти 2,4 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новую штатную численность Вооружённых сил РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770, в том числе 1 502 640», — сказано в распоряжении.

Сегодня в ходе расширенной коллегии МВД Владимир Путин поручил ведомству активнее привлекать на службу ветеранов специальной военной операции. На расширенной коллегии ведомства он назвал их важнейшим кадровым ресурсом, отметив, что боевой опыт, психологическая и физическая подготовка таких кандидатов способны серьёзно укрепить ряды министерства.