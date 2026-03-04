Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 14:48

Путин дал поручения по вывозу россиян с Ближнего Востока

Обложка © life.ru

Обложка © life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения МЧС и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока. По его словам, профильные ведомства уже получили необходимые указания для решения этого вопроса.

«Я соответствующие команды (по вывозу российских туристов. — Прим. Life.ru) раздал уже МЧС, МИД и так далее», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России.

На застрявшем в Катаре круизном лайнере оказалась детская футбольная команда из России
На застрявшем в Катаре круизном лайнере оказалась детская футбольная команда из России

На сегодняшний день уже около 7 тысяч российских туристов уже вернулись с Ближнего Востока. Всего на этом направлении находятся примерно 50 тысяч россиян. Из них около 23 тысяч купили туры с перелётом, остальные — либо самостоятельные путешественники, либо туристы, которые брали только наземное обслуживание. Не все возвращённые туристы были участниками пакетных туров.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar