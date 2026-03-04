Владимир Путин
4 марта, 13:09

Около 7 тысяч российских туристов вернулись с Ближнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Порядка семи тысяч граждан России уже покинули страны Ближнего Востока и вернулись на родину. Об этом сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

«РСТ и АТОР давали цифру — порядка 50 тыс. туристов находятся на Ближнем Востоке. Порядка 7 тыс. пассажиров вывезено. Не все из них пакетные туристы. Порядка 23 тыс. туристов купили тур с перелётом. Часть из них самостоятельные туристы, часть туристов купили только наземное обслуживание», сказал он на пресс-конференции журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.

Российские туристы застряли в Африке и Азии из-за закрытия неба над ОАЭ

Вчера Life.ru сообщал, что в Бахрейне средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над пляжем Марасси на севере страны. Обломки упали вблизи моста Короля Фахда, соединяющего Бахрейн с Саудовской Аравией. Утром этот мост уже атаковал дрон. В районе находятся около 300 россиян, которые не могут вылететь домой из-за закрытого воздушного пространства.

