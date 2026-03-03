Владимир Путин
3 марта, 12:13

Два дрона сбили над пляжем в Бахрейне, где застряли российские туристы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Бахрейне силы ПВО сбили два беспилотника над пляжем Марасси на севере страны. Как сообщает SHOT, обломки упали неподалёку от моста Короля Фахда, который соединяет Бахрейн с Саудовской Аравией через Персидский залив. Сегодня утром этот мост уже подвергался атаке дрона. В этом районе сейчас находятся около 300 россиян, которые не могут вылететь на родину из-за закрытого неба.

ПВО отработало по беспилотнику на севере Бахрейна. Фото © SHOT

Кроме того, удары пришлись по дата-центру Amazon — повреждена инфраструктура, нарушено электроснабжение. В компании заявили, что ведут восстановительные работы.

Всего страны Персидского залива перехватили 518 баллистических ракет и 1129 беспилотников, запущенных Ираном. Из них над Бахрейном сбили 70 ракет и 76 дронов. Сегодня утром КСИР объявил о нанесении ракетно-беспилотного удара по американской военной базе в Бахрейне. По заявлению иранской стороны, атака на рассвете была совершена по объекту в районе Шейх-Иса, где дислоцируется Пятый флот ВМС США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

