Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 09:42

США эвакуируют своих дипломатов из Иордании, Бахрейна и Ирака

Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и членов их семей, которые работают в посольствах Иордании, в Бахрейне и Ираке. Работникам дипмисссий отведён короткий срок, в течение которого они должны вернуться на родину. Соответствующие распоряжения появились на сайте каждого из посольств.

Покинуть указанные страны должны те дипломаты, которые никак не участвуют в выполнении критических важных функций. Причины такой распоряжения не называются, но оно выдано на фоне усиливающейся агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке.

Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России
Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана. В результате их авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По последним данным, жертвами стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. А в ночь на 3 марта израильские спецслужбы провели наземную операцию на иранской территории. По словам министра обороны Израиля, страна будет продолжать операцию против Ирана «столько, сколько потребуется».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar