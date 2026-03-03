США эвакуируют своих дипломатов из Иордании, Бахрейна и Ирака
Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и членов их семей, которые работают в посольствах Иордании, в Бахрейне и Ираке. Работникам дипмисссий отведён короткий срок, в течение которого они должны вернуться на родину. Соответствующие распоряжения появились на сайте каждого из посольств.
Покинуть указанные страны должны те дипломаты, которые никак не участвуют в выполнении критических важных функций. Причины такой распоряжения не называются, но оно выдано на фоне усиливающейся агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке.
Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана. В результате их авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По последним данным, жертвами стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. А в ночь на 3 марта израильские спецслужбы провели наземную операцию на иранской территории. По словам министра обороны Израиля, страна будет продолжать операцию против Ирана «столько, сколько потребуется».
