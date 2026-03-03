США эвакуируют своих дипломатов из Иордании, Бахрейна и Ирака

Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и членов их семей, которые работают в посольствах Иордании, в Бахрейне и Ираке. Работникам дипмисссий отведён короткий срок, в течение которого они должны вернуться на родину. Соответствующие распоряжения появились на сайте каждого из посольств.

Покинуть указанные страны должны те дипломаты, которые никак не участвуют в выполнении критических важных функций. Причины такой распоряжения не называются, но оно выдано на фоне усиливающейся агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке.