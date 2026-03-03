Al-Arabiya сообщила о наземной операции «Моссад» в Иране

Израильские спецслужбы минувшей ночью провели наземную операцию на иранской территории. Об этом сообщил арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника, в рейде участвовали бойцы спецназа и сотрудники разведывательного ведомства «Моссад». Детали операции не раскрываются.