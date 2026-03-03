Владимир Путин
3 марта, 09:22

Al-Arabiya сообщила о наземной операции «Моссад» в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OnePixelStudio

Израильские спецслужбы минувшей ночью провели наземную операцию на иранской территории. Об этом сообщил арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника, в рейде участвовали бойцы спецназа и сотрудники разведывательного ведомства «Моссад». Детали операции не раскрываются.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные города. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По данным Красного Полумесяца, жертвами стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её привело в ужас заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая увидела «новую надежду» в гибели иранских детей.

Юрий Лысенко
