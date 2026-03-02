Владимир Путин
2 марта, 14:51

Захарова в ужасе, что фон дер Ляйен увидела «новую надежду» в убитых детях Ирана

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, ТАСС / АР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале эмоционально отреагировала на риторику главы европейской дипломатии Урсулы фон дер Ляйен об атаке на Иран. Поводом стала фраза о «новой надежде» для угнетённых иранцев.

«Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачиваетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?» — с ужасом вопрошает дипломат.

Захарова посулила проклятие не только тем, кто совершил это «ритуальное жертвоприношение», но и той, кто разглядел в случившемся «новую надежду».

Спецдокладчик ООН раскритиковала фон дер Ляйен за поддержку ударов США и Израиля
Напомним, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур. Жертвами атак стали 170 учащихся и педагогов.

