Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 01:28

В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов

Обложка © ТАСС / AP

Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране в ходе атак США и Израиля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на министерство просвещения Тегерана.

«На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов», — следует из сообщения.

Число жертв удара по школе для девочек в иранском Минабе достигло 165 человек
Ранее детская больница Ганди в центре Тегерана подверглась ракетным ударам со стороны США и Израиля. Из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.

Алена Пенчугина
