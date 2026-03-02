В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов

Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране в ходе атак США и Израиля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на министерство просвещения Тегерана.

«На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов», — следует из сообщения.

Ранее детская больница Ганди в центре Тегерана подверглась ракетным ударам со стороны США и Израиля. Из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.