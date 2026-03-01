Число жертв удара по школе для девочек в иранском Минабе достигло 165 человек

В иранском городе Минаб число погибших после удара по школе 28 февраля выросло до 165 человек. Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на местную прокуратуру.

Кроме того, ранения получили 96 человек, уточнили представители ведомства. Местные власти продолжают уточнять данные о пострадавших и последствиях атаки.