Число жертв удара по школе для девочек в иранском Минабе достигло 165 человек
Обложка © ТАСС / AP
В иранском городе Минаб число погибших после удара по школе 28 февраля выросло до 165 человек. Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на местную прокуратуру.
Кроме того, ранения получили 96 человек, уточнили представители ведомства. Местные власти продолжают уточнять данные о пострадавших и последствиях атаки.
Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал варварским удар по школе в Иране, при котором погибли десятки детей.
