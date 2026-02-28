Пезешкиан назвал варварским удар по школе в Иране, при котором погибли десятки детей

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с резким осуждением атаки на учебное заведение в городе Минаб, расположенном на юге страны. По имеющейся информации, ущерб нанесли вооружённые силы Соединенных Штатов и Израиля.

В результате случившегося жертвами стали десятки человек. Местные власти уточняют, что основную часть погибших составляют ученицы этой школы. Кроме того, известно об около сотни пострадавших.

Политик назвал произошедшее актом варварства, который навсегда останется в памяти народа как очередное преступление агрессоров. В своем обращении к нации он подчеркнул, что эта чёрная страница истории никогда не будет забыта.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и всем жителям Минаба. Он заявил, что разделяет горечь утраты и считает себя сопричастным к трагедии, постигшей иранский народ.

Дальнейшие действия иранской стороны в ответ на инцидент пока не уточняются. Подробности о состоянии пострадавших и обстоятельствах удара также остаются предметом выяснения.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил о гибели около 150 учениц.