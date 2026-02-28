Владимир Путин
Регион
28 февраля, 14:04

Опубликованы видео с разрушенной школой в Иране после удара Израиля

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Hyderabad 24X7 News

В Сети появились кадры разрушений после израильского удара по школе для девочек в Иране. Видео сделали очевидцы. На кадрах видно частично разрушенное здание. Начальная школа «Шаджаре Тайебе» расположена в городе Мираб, провинция Хормозга на юге страны.

Последствия удара по школе для девочек попали на видео. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Hyderabad 24X7 News

Левая часть школы превратилась в обломки, правая уцелела, но с выбитыми окнами и повреждённой крышей. Из помещений поднимается дым. Пространство перед зданием усеяно осколками строительных материалов. На месте происшествия много людей, слышны громкие крики.

По последним данным, число жертв удара по школе в иранском городе Минаб возросло до 57 человек. Ещё 53 человека в настоящий момент остаются под завалами разрушенного здания. Спасательные работы на месте продолжаются. Число погибших возрастает с каждым часом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

