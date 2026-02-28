Число погибших после удара по школе для девочек в Иране выросло до 57 человек

Число жертв удара по школе в иранском городе Минаб возросло до 57 человек. Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу города, ещё 53 человека в настоящий момент остаются под завалами разрушенного здания.

Спасательные работы на месте продолжаются. Число погибших возрастает с каждым часом. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Напомним, что трагедия произошла в результате израильского удара по южным регионам Ирана. Предварительно сообщалось, что удар пришёлся по военной базе. Однако позже выяснилось, что под обстрел попала школа в городе Минаб. Изначально сообщалось о пяти жертвах, но позже количество возросло до 40. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана официально заявили, что ответственность за удары лежит на США, подчеркнув их решающую роль в эскалации конфликта.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Под обстрел попали несколько крупных городов, включая Тегеран. В Вашингтоне заявили, что атака направлена на ракетные и ядерные объекты, которые, по мнению американских властей, создают угрозу для региона.