Сегодняшняя воздушная атака США и Израиля на Иран не была внезапной. Как заявили в МИД РФ, этому предшествовала масштабная подготовка, включая переброску войск и пропагандистскую кампанию. На Смоленской площади произошедшее квалифицировали как спланированную агрессию против суверенного государства.

В российском дипведомстве обратили внимание на циничность ситуации: бомбардировки начались под прикрытием мирных переговоров. Более того, они идут вразрез с заверениями израильской стороны, которая ранее уверяла, что якобы не заинтересована в военной конфронтации с Тегераном.

В Москве считают, что Вашингтон и Тель-Авив развязали опасную авантюру. Цель — не просто военное давление, а уничтожение неугодного руководства. Такой подход, по мнению российских дипломатов, ведёт регион к катастрофе. Ответственность за раскручивание «спирали насилия» и возможную «цепную реакцию» они возложили на атакующую сторону.

Отдельно в МИД подчеркнули неприкосновенность ядерных объектов, которые находятся под защитой МАГАТЭ. Их бомбардировка наносит удар по Договору о нераспространении (ДНЯО). Истинная же цель, как отмечают в МИД, — не борьба с ядерным оружием, а силовой диктат. Подобные действия лишь провоцируют другие страны наращивать арсеналы для собственной безопасности.

Россия возлагает на ООН обязанность дать объективную оценку этим безответственным шагам и призывает немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Москва, в свою очередь, готова выступить посредником в поиске мирных решений.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль провели массированную атаку на объекты в Иране. Под ударами оказались свыше 30 целей, включая ядерные объекты, военные базы, резиденцию президента Масуда Пезешкиана и здание разведки. Целями атаки были Пезешкиан, аятолла Али Хаменеи, а также другие руководители исламской республики. В ответ на это Иран нанес удары по территории Израиля и американским базам в регионе.