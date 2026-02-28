Десятки детей находятся под завалами после атаки Израиля на школу в Иране
На юге Ирана в результате удара Израиля под обломками школьного здания оказались десятки учащихся. Инцидент произошёл в городе Минаб, строение полностью разрушено, сообщает агентство ISNA.
Точное количество пострадавших и обстоятельства случившегося пока не уточняются. На месте происшествия сейчас работают спасатели, ведется разбор завалов.
Также ISNA сообщает, что ученик школы погиб в городе Абийек.
В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана уже сделали официальное заявление. Там возложили основную ответственность за нанесение ударов по республике на Соединенные Штаты.
Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по Тегерану и военным объектам в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. Особое значение имеет попадание в цели в Исфахане — именно там расположен один из ключевых объектов ядерной программы Ирана, Центр ядерных технологий Исфахана, где ведутся работы по конверсии урана и производству топлива для реакторов. Также под удар попали объекты в окрестностях Кума, где находится подземный объект по обогащению урана Фордо, укреплённый в горе для защиты от авиаударов. В ответ Тегеран закрыл воздушное пространство, а Израиль ввёл режим чрезвычайного положения, ожидая ракетного удара.
