Десятки детей находятся под завалами после атаки Израиля на школу в Иране

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по Тегерану и военным объектам в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. Особое значение имеет попадание в цели в Исфахане — именно там расположен один из ключевых объектов ядерной программы Ирана, Центр ядерных технологий Исфахана, где ведутся работы по конверсии урана и производству топлива для реакторов. Также под удар попали объекты в окрестностях Кума, где находится подземный объект по обогащению урана Фордо, укреплённый в горе для защиты от авиаударов. В ответ Тегеран закрыл воздушное пространство, а Израиль ввёл режим чрезвычайного положения, ожидая ракетного удара.