Начальная школа в иранском Минабе попала под удар Израиля, погибли пять учениц

Среди погибших от ударов США и Израиля по Ирану есть дети. Государственное агентство IRNA со ссылкой на местные власти пишет о смерти пяти учениц начальной школы в Минабе.

Столб дыма после «прилёта» в Минабе. Видео © X / HotBeatNews

Фото- и видеосвидетельств пока не поступало. Ранее в Сети публиковалось видео с дымом на месте «прилёта» в городе. Утверждалось, что целью была военная база.

Ранее в Иране заявили об ударах по военным базам США в шести странах Ближнего Востока. Также поражены цели в Израиле.