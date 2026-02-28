Владимир Путин
Регион
28 февраля, 10:54

Начальная школа в иранском Минабе попала под удар Израиля, погибли пять учениц

Обложка © X / HotBeatNews

Среди погибших от ударов США и Израиля по Ирану есть дети. Государственное агентство IRNA со ссылкой на местные власти пишет о смерти пяти учениц начальной школы в Минабе.

Столб дыма после «прилёта» в Минабе. Видео © X / HotBeatNews

Фото- и видеосвидетельств пока не поступало. Ранее в Сети публиковалось видео с дымом на месте «прилёта» в городе. Утверждалось, что целью была военная база.

Ранее в Иране заявили об ударах по военным базам США в шести странах Ближнего Востока. Также поражены цели в Израиле.

