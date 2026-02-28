Ракетный обстрел базы Пятого флота США в Бахрейне попал на видео

В Бахрейне подвергся ракетному обстрелу Центр обслуживания Пятого флота США. В соцсетях публикуют видео прилёта снаряда.

Момент взрыва в Бахрейне. Видео © Telegram / Clash Report

По данным очевидцев и видеозаписи, удар пришёлся по крупной военной базе США в Бахрейне. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало, однако продолжают поступать сообщения о взрывах и в других регионах Персидского залива.

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль и США нанесли серию ударов по Тегерану и военным объектам в Иране, включая провинции Исфахан и Кум. Эскалация стала прямым продолжением июньской войны 2025 года. Попытки возобновить ядерные переговоры при посредничестве Омана в феврале 2026 года зашли в тупик из-за жёсткой позиции США, требовавших демонтажа ядерной инфраструктуры.