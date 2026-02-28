Владимир Путин
28 февраля, 09:26

В Абу-Даби слышны взрывы, ОАЭ закрыли воздушное пространство

Момент взрыва в Бахрейне. Обложка © Telegram / Clash Report

В Абу-Даби прогремели взрывы, после чего ОАЭ закрыли своё воздушное пространство. Поступают сообщения о ракетных ударах по американским базам в Бахрейне и Катаре, а также о запусках в сторону Кувейта. Об этом сообщают местные СМИ.

Момент взрыва в Бахрейне. Видео © Telegram / Clash Report

Сейчас прилёты военных объектов продолжаются в Бахрейне и Катаре. В социальных сетях публикуются видео с моментами взрывов, в том числе в Бахрейне. Информации о пострадавших пока нет.

CNN: Трамп следит за ударами по Ирану из своей флоридской резиденции
CNN: Трамп следит за ударами по Ирану из своей флоридской резиденции

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США запустил масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.

