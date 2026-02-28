В Абу-Даби слышны взрывы, ОАЭ закрыли воздушное пространство

В Абу-Даби прогремели взрывы, после чего ОАЭ закрыли своё воздушное пространство. Поступают сообщения о ракетных ударах по американским базам в Бахрейне и Катаре, а также о запусках в сторону Кувейта. Об этом сообщают местные СМИ.

Момент взрыва в Бахрейне. Видео © Telegram / Clash Report

Сейчас прилёты военных объектов продолжаются в Бахрейне и Катаре. В социальных сетях публикуются видео с моментами взрывов, в том числе в Бахрейне. Информации о пострадавших пока нет.