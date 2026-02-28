CNN: Трамп следит за ударами по Ирану из своей флоридской резиденции

Президент США Дональд Трамп наблюдает за ходом военной операции против Ирана, находясь в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Белого дома.

«Трамп продолжает следить за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго», — говорится в сообщении телеканала.

По данным источника, глава государства остаётся на связи с советниками по национальной безопасности и получает оперативные сводки с места событий. Подробности о том, планирует ли президент возвращаться в Вашингтон или делать официальное заявление, пока не разглашаются.