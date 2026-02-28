CNN: Трамп следит за ударами по Ирану из своей флоридской резиденции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Президент США Дональд Трамп наблюдает за ходом военной операции против Ирана, находясь в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Белого дома.
«Трамп продолжает следить за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго», — говорится в сообщении телеканала.
По данным источника, глава государства остаётся на связи с советниками по национальной безопасности и получает оперативные сводки с места событий. Подробности о том, планирует ли президент возвращаться в Вашингтон или делать официальное заявление, пока не разглашаются.
Напомним, ранее Пентагон подтвердил нанесение ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаки беспилотников на американские базы в регионе. Глава Штатов также подтвердил начало операции США против Ирана. 28 февраля иранская столица оказалась в эпицентре военной активности. В Тегеране прогремела серия мощных взрывов — очевидцы сообщают как минимум о трех четких детонациях в городской черте. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил, что армия страны нанесла серию упреждающих ударов по иранским объектам. Он пояснил, что данные меры были необходимы для полной ликвидации угроз, нависших над безопасностью государства. Целью Израиля был иранский лидер Масуд Пезешкиан.
