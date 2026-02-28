Владимир Путин
28 февраля, 08:48

Reuters: Иран готовится к «сокрушительному» ответу на утреннюю атаку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран намеревается нанести «сокрушительный» удар в ответ на утреннюю атаку по своим объектам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Исламской Республики.

Что именно станет целью Тегерана и какое вооружение будет использоваться, неизвестно, однако уже сообщается о пуске баллистических ракет по территории Израиля. Предварительно, речь идёт о десятках целей.

Нетаньяху проводит совещание в подземном бункере после удара по Ирану
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по целям в Иране. Известно о поражении более чем 30 объектов, в том числе ядерных, военных учреждений, резиденции президента Масуда Пезешкиана и штаба разведки. В Израиле тем временем объявлено чрезвычайное положение, воздушное пространство государства закрыто.

Матвей Константинов
