Reuters: Иран готовится к «сокрушительному» ответу на утреннюю атаку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Иран намеревается нанести «сокрушительный» удар в ответ на утреннюю атаку по своим объектам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Исламской Республики.
Что именно станет целью Тегерана и какое вооружение будет использоваться, неизвестно, однако уже сообщается о пуске баллистических ракет по территории Израиля. Предварительно, речь идёт о десятках целей.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по целям в Иране. Известно о поражении более чем 30 объектов, в том числе ядерных, военных учреждений, резиденции президента Масуда Пезешкиана и штаба разведки. В Израиле тем временем объявлено чрезвычайное положение, воздушное пространство государства закрыто.
