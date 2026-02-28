Владимир Путин
28 февраля, 09:36

Жителей Катара призвали не выходить из дома

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

На телефоны жителей Катара пришло экстренное предупреждение с призывом оставаться в помещениях и избегать районов, где расположены военные объекты. Его распространило МВД страны на фоне ответных ударов Ирана.

«В интересах общественной безопасности призываем всех держаться подальше от военных объектов и соблюдать требование оставаться внутри зданий, будь то дома или иные помещения», — говорится в оповещении.

Власти Катара также попросили граждан и резидентов не выходить на улицы без особой необходимости. Предупреждение было распространено через мобильные телефоны жителей страны для оперативного информирования о ситуации.

Ранее военные Ирана нанесли удар по базе Аль-Удейд в Катаре, где дислоцирован американский контингент. Средства противовоздушной обороны базы смогли уничтожить лишь три ракеты, в то время как остальные достигли объекта. Сразу после инцидента руководство Катара и ОАЭ ввело запрет на полёты в своём воздушном пространстве. Также сообщается о взрывах в столице страны Дохе.

Милена Скрипальщикова
