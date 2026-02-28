Иран нанёс удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре

Военные Ирана ударили по базе Аль-Удейд в Катаре. Этот объект, где дислоцирован американский контингент.

Противовоздушная оборона базы продемонстрировала низкую эффективность. Официальные лица Катара сообщили, что средства ПВО смогли ликвидировать лишь три ракеты, в то время как остальные прорвались к объекту.

Сразу после инцидента руководство Катара и ОАЭ ввело запрет на полёты в своем небе. Мера предосторожности вызвана высокими рисками повторных ударов КСИР по позициям армии США в регионе.

Авиабаза Аль-Удейд, также известная как аэропорт Абу-Нахлах и расположенная к юго-западу от Дохи, является крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке и ключевым центром международной коалиции, где дислоцируются силы ВВС Катара, США, Королевских ВВС и других союзников, включая передовой штаб CENTCOM и 379-е экспедиционное авиакрыло. Изначально, в 1999 году, эмир Катара предложил разместить на базе до 10 тысяч американских военных, но к 2017 году это число превысило 11 тысяч человек, задействованных в операциях против террористов. В январе 2024 года США и Катар продлили соглашение об эксплуатации базы ещё на десять лет, что тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин охарактеризовал как шаг к расширению двусторонних оборонных отношений.

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс масштабные удары по военным и стратегическим объектам в Тегеране, Исфахане и других провинциях Ирана, в ответ на что Тегеран закрыл воздушное пространство и пригрозил жёстким возмездием, а Израиль ввёл режим чрезвычайного положения в ожидании ракетной атаки. Эскалация стала продолжением 12-дневной воздушной войны между странами в июне 2025 года и последовавших за ней массовых антиправительственных протестов в Иране, вызванных экономическим кризисом. Попытки США и Ирана договориться по ядерной программе в феврале 2026 года провалились, несмотря на вчерашнее заявление главы МИД Омана о том, что Тегеран согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана.