КСИР: Иран начал ракетную атаку на Израиль
Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитные подразделения вооружённых сил Ирана, начал масштабную атаку на территорию Израиля. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, распространив официальное заявление военного ведомства.
«В ответ на агрессию враждебного и преступного врага против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных атак ракетами и беспилотниками Исламской Республики Иран по оккупированным территориям», — говорится в сообщении КСИР.
По данным иранских источников, удар наносится в рамках операции «Правдивое обещание». В Тегеране заявляют, что атака стала ответом на недавние удары Израиля по иранским объектам, включая консульство в Дамаске. Подробности о целях и масштабах удара пока не раскрываются. В Израиле уже объявлена воздушная тревога, системы ПВО приведены в боевую готовность.
Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США запустил масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале превентивной атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.
