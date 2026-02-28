Владимир Путин
28 февраля, 10:37

В Иране заявили об атаке на базы США в шести странах Ближнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TFoxFoto

Военные базы США в шести государствах ближневосточного региона подверглись иранским ударам. Об этом пишет агентство Mehr.

Речь идёт о базах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, поражены цели в Израиле.

Ракетный обстрел базы Пятого флота США в Бахрейне попал на видео
Израиль и США нанесли удары по Тегерану и военным объектам в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах утром 28 февраля — Иран закрыл небо и пригрозил возмездием, Израиль перевёл страну в режим ожидания контрудара. Предыстория конфликта включает 12-дневную войну между странами в июне 2025 года, затяжной внутриполитический кризис в Иране, где в декабре 2025 года начались протесты, а также переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
