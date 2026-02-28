Владимир Путин
28 февраля, 11:58

Сорок тел достали из-под завалов школы на юге Ирана после удара Израиля

Обложка © ТАСС / Zuma

В городе Минаб на юге Ирана атакой разрушено здание школы. Как сообщает агентство IRNA, погибли 40 человек, ещё 48 получили ранения и травмы.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Удары США и Израиля по Ирану сопровождались кибератакой
Напомним, утром 28 февраля Соединённые Штаты и Израль нанесли удары по территории Ирана. Под обстрел попали крупнейшие города исламской республики, включая столицу — Тегеран. В качестве официальной причины атаки в Вашингтоне назвали необходимость нейтрализовать ракетную и ядерную программы, которые, по мнению Белого дома, угрожают региону. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабной контроперации. Сообщается о запусках ракет и дронов с иранской стороны, а в районе Тель-Авива были слышны сирены воздушной тревоги. Кроме того, по информации СМИ, под удар попали военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

