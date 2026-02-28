Удары США и Израиля по Ирану сопровождались кибератакой

США и Израиль провели комбинированную атаку на Иран, сочетая удары с воздуха с масштабной кибероперацией. Данную информацию передаёт Politico со ссылкой на информированный источник в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

По данным издания, под удар попал комплекс зданий, где обычно находится верховный лидер Ирана, а также объект дислокации высокопоставленного военного командования. Кроме того, атаке подверглись другие объекты, имеющие военное и стратегическое значение.

Ранее сообщалось, что число жертв среди учениц начальной школы в иранском городе Минаб достигло 18 человек. Трагедия произошла в результате израильского удара, который полностью разрушил школьное здание. В момент атаки внутри находились десятки детей, многие из них оказались под завалами. Изначально, число жертв было 5 человек. В Генеральном штабе ВС Ирана возложили ответственность за удары на США.

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль совместно с США атаковал ряд иранских городов, включая Тегеран, Исфахан и Кум. Под удары попали правительственные здания, штаб-квартира КСИР, аэропорт иранской столицы, а также ядерные объекты в Исфахане и Фордо. По информации СМИ, целями могли быть и представители высшего руководства, однако их успели вывезти в безопасное место до начала атак. Корпус стражей исламской революции незамедлительно ответил, выпустив баллистические ракеты и дроны по территории Израиля и американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.