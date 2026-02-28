Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 11:39

В Сети появились видео с последствиями ударов США и Израиля по Ирану

Обложка © X / mossadil, bricsinfo

Обложка © X / mossadil, bricsinfo

В Сети появились видео с последствиями сегодняшних американо-израильских ударов по Ирану. На кадрах — дым и пыль, поднимающиеся в районах ударов.

Последствия ударов США и Израиля по Ирану. Видео © X / bricsinfo, mossadil, bricsinfo

Правда, люди особо не обращают внимание на происходящее. Какие конкретно районы подверглись ударам, не уточнялось.

В Иране заявили об атаке на базы США в шести странах Ближнего Востока
В Иране заявили об атаке на базы США в шести странах Ближнего Востока

Ранее посольство призвало россиян покинуть Израиль до нормализации обстановки. Тем, кто не может выехать из еврейского государства, рассказали о мерам предосторожности.

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по Тегерану, Исфахану, Куму и другим городам — целями стали правительственный квартал, штаб КСИР, аэропорт столицы, ядерные объекты в Исфахане и Фордо, а также, по данным СМИ, высшее руководство Ирана, которое, однако, было заблаговременно вывезено в безопасное место. В ответ Корпус стражей исламской революции запустил первую волну баллистических ракет и беспилотников по Израилю и американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, пообещав, что «красных линий больше нет». Конфликт мгновенно вышел за пределы двух стран: свои воздушные пространства закрыли ОАЭ, Катар, Кувейт и Ирак. Крупнейшие авиакомпании мира приостановили рейсы в регион. Израиль ввел режим чрезвычайного положения, мобилизовал 70 тысяч резервистов и готовится к минимум четырём дням боевых действий, в то время как международное сообщество призывает к сдержанности и экстренному созыву Совбеза ООН на фоне опасений ядерной эскалации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar