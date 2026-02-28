В Сети появились видео с последствиями ударов США и Израиля по Ирану
В Сети появились видео с последствиями сегодняшних американо-израильских ударов по Ирану. На кадрах — дым и пыль, поднимающиеся в районах ударов.
Правда, люди особо не обращают внимание на происходящее. Какие конкретно районы подверглись ударам, не уточнялось.
Ранее посольство призвало россиян покинуть Израиль до нормализации обстановки. Тем, кто не может выехать из еврейского государства, рассказали о мерам предосторожности.
Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по Тегерану, Исфахану, Куму и другим городам — целями стали правительственный квартал, штаб КСИР, аэропорт столицы, ядерные объекты в Исфахане и Фордо, а также, по данным СМИ, высшее руководство Ирана, которое, однако, было заблаговременно вывезено в безопасное место. В ответ Корпус стражей исламской революции запустил первую волну баллистических ракет и беспилотников по Израилю и американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, пообещав, что «красных линий больше нет». Конфликт мгновенно вышел за пределы двух стран: свои воздушные пространства закрыли ОАЭ, Катар, Кувейт и Ирак. Крупнейшие авиакомпании мира приостановили рейсы в регион. Израиль ввел режим чрезвычайного положения, мобилизовал 70 тысяч резервистов и готовится к минимум четырём дням боевых действий, в то время как международное сообщество призывает к сдержанности и экстренному созыву Совбеза ООН на фоне опасений ядерной эскалации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.