В Сети появились видео с последствиями ударов США и Израиля по Ирану

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по Тегерану, Исфахану, Куму и другим городам — целями стали правительственный квартал, штаб КСИР, аэропорт столицы, ядерные объекты в Исфахане и Фордо, а также, по данным СМИ, высшее руководство Ирана, которое, однако, было заблаговременно вывезено в безопасное место. В ответ Корпус стражей исламской революции запустил первую волну баллистических ракет и беспилотников по Израилю и американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, пообещав, что «красных линий больше нет». Конфликт мгновенно вышел за пределы двух стран: свои воздушные пространства закрыли ОАЭ, Катар, Кувейт и Ирак. Крупнейшие авиакомпании мира приостановили рейсы в регион. Израиль ввел режим чрезвычайного положения, мобилизовал 70 тысяч резервистов и готовится к минимум четырём дням боевых действий, в то время как международное сообщество призывает к сдержанности и экстренному созыву Совбеза ООН на фоне опасений ядерной эскалации.