Посольство РФ призвало россиян покинуть Израиль на фоне ударов Ирана

Посольство России в Израиле выпустило срочное обращение к соотечественникам после ударов Ирана. Граждан призывают соблюдать максимальную осторожность и слушать распоряжения местных властей. Туристам и жителям рекомендовано не отходить далеко от бомбоубежищ и находиться в укрытиях до официального разрешения.

Всем, у кого есть возможность, дипломаты советуют временно покинуть страну до стабилизации ситуации. Для выезда можно воспользоваться двумя работающими погранпереходами: «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно, а КПП «Ицхак Рабин» («Вади Араба») в Иорданию открыт до вечера 28 февраля. Еще один пункт пропуска — «Алленби» — возобновит работу в воскресенье.

В ведомстве предупреждают: остальные наземные КПП временно закрыты по требованию израильских служб безопасности. Открытие произойдет только после особого разрешения. Чтобы избежать проблем на границе, сборы рекомендуется оплачивать через интернет заранее.

Для экстренной связи с консульством работают горячая линия и электронная почта. Актуальные данные и изменения в работе пропускных пунктов публикуют на официальном сайте посольства и в Telegram-канале. Дипломаты настоятельно просят следить также за обновлениями в приложении «Зарубежный помощник».

Ранее на фоне ответных ударов Ирана в Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия. Власти сообщили, что меры предосторожности будут действовать до «особого решения».

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.