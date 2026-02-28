В Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия после ударов Ирана

В Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия. Решение принято после начала вооружённого конфликта с Ираном. О приостановке объявила пресс-служба Министерства спорта и культуры страны. Ограничения вводятся до особого распоряжения.

«Все игры, спортивные и культурные мероприятия отменяются до особого решения», — указано в сообщении.

Также указано, что мероприятия, массовые скопления и работа большинства предприятий временно прекращаются, за исключением жизненно важного сектора экономики. Особый режим будет действовать до 20:00 по местному времени 2 марта.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по целям в Иране. Известно о поражении более чем 30 объектов, в том числе ядерных, военных учреждений, резиденции президента Масуда Пезешкиана и штаба разведки. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы в соседних странах.