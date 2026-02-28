Число погибших детей при ударе на начальную школу в Иране выросло до 18

Число погибших учениц начальной школы на юге Ирана возросло до 18 человек, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. Трагедия произошла в городе Минаб, где в результате удара Израиля школьное здание полностью разрушилось, десятки детей оказались под завалами.

Спасатели продолжают разбор обломков, точное количество пострадавших и жертв пока не установлено.

Напомним, что в Сети публиковали видео с дымом на месте прилёта. Тогда утверждалось, что целью была военная база. Изначальное количество погибших составляло 5 человек. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана официально возложили ответственность за удары на Соединённые Штаты, подчеркнув их ключевую роль в эскалации. Кроме того, известно о гибели ученика в городе Абийек, однако подробности этого инцидента не уточняются.

Утром 28 февраля 2026 года авиация США и Израиля атаковала Тегеран и ряд объектов в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. После этого Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства и пообещал дать ответ, а Израиль привёл силы в повышенную готовность.