Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 11:26

Число погибших детей при ударе на начальную школу в Иране выросло до 18

Обложка © ТАСС / AP / Reza Ghaderi

Обложка © ТАСС / AP / Reza Ghaderi

Число погибших учениц начальной школы на юге Ирана возросло до 18 человек, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. Трагедия произошла в городе Минаб, где в результате удара Израиля школьное здание полностью разрушилось, десятки детей оказались под завалами.

Спасатели продолжают разбор обломков, точное количество пострадавших и жертв пока не установлено.

Взрывы раздались недалеко от главного аэропорта Абу-Даби
Взрывы раздались недалеко от главного аэропорта Абу-Даби

Напомним, что в Сети публиковали видео с дымом на месте прилёта. Тогда утверждалось, что целью была военная база. Изначальное количество погибших составляло 5 человек. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана официально возложили ответственность за удары на Соединённые Штаты, подчеркнув их ключевую роль в эскалации. Кроме того, известно о гибели ученика в городе Абийек, однако подробности этого инцидента не уточняются.

Утром 28 февраля 2026 года авиация США и Израиля атаковала Тегеран и ряд объектов в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. После этого Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства и пообещал дать ответ, а Израиль привёл силы в повышенную готовность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Дети
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar