28 февраля, 11:09

Взрывы раздались недалеко от главного аэропорта Абу-Даби

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Серия взрывов раздалась в районе главного аэропорта Абу-Даби — столицы Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента пока не разглашаются. Ранее оборонное ведомство страны проинформировало о ракетной атаке со стороны Ирана, в результате которой есть погибший.

Системы противовоздушной обороны государства сработали оперативно: несколько выпущенных снарядов удалось нейтрализовать до удара о землю. Обстановка в районе чрезвычайного происшествия остаётся напряженной.

Ранее поступило сообщение об ударе по начальной школе в иранском Минабе. Власти заявляют о смерти пяти девочек. Десятки детей находятся под завалами.

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль и США нанесли удары по Тегерану и военным объектам в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах — Иран закрыл воздушное пространство и пригрозил возмездием, Израиль перевёл страну в режим ожидания контрудара. Выбор целей не случаен: в Исфахане расположен Центр ядерных технологий, где ведутся работы по конверсии урана и производству топлива.

Военная эскалация стала следствием провалившихся 26 февраля переговоров по ядерной программе, которые шли в Женеве с участием Омана. Предыстория конфликта включает 12-дневную войну между странами в июне 2025 года и затяжной внутриполитический кризис в Иране с декабря 2025 года, но центральным нервом противостояния остаётся именно ядерный вопрос, уходящий корнями в историю.

Матвей Константинов
