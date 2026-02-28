В Иране школьник погиб при ударе в Абийеке
Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
В городе Абийек на севере Ирана ученик школы погиб в результате удара по зданию учебного заведения. Об этом сообщило агентство ISNA.
Несколько учеников получили ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь в местной больнице.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Минаб в результате удара Израиля школьное здание полностью разрушилось, десятки детей оказались под завалами. Погибли не менее 40 человек, ещё около 50 пострадали. Спасатели продолжают разбор обломков, точное количество пострадавших и жертв пока не установлено. Утром 28 февраля 2026 года авиация США и Израиля атаковала Тегеран и ряд объектов в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. После этого Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства и пообещал дать ответ, а Израиль привёл силы в повышенную готовность.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.