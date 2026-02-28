В Иране школьник погиб при ударе в Абийеке

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Минаб в результате удара Израиля школьное здание полностью разрушилось, десятки детей оказались под завалами. Погибли не менее 40 человек, ещё около 50 пострадали. Спасатели продолжают разбор обломков, точное количество пострадавших и жертв пока не установлено. Утром 28 февраля 2026 года авиация США и Израиля атаковала Тегеран и ряд объектов в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. После этого Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства и пообещал дать ответ, а Израиль привёл силы в повышенную готовность.