1 марта, 18:14

Трамп объявил об уничтожении штаб-квартиры ВМС Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана. Подробности операции и масштабы разрушений пока не уточняются.

«Мы в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп оправдал удары по Ирану: Через две недели у них было бы ядерное оружие
Ранее Трамп утверждал, что США потопили девять иранских кораблей. Среди потопленных единиц, согласно заявлению Вашингтона, оказались крупные и стратегически важные корабли. Днём сообщалось, что США поразили эсминец «Джамаран».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

