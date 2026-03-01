Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 14:56

США нанесли удар по иранскому эсминцу «Джамаран», он тонет

Обложка © ТАСС / SHAHZAIB AKBER / ЕРА

Обложка © ТАСС / SHAHZAIB AKBER / ЕРА

Американские военные нанесли удар по иранскому кораблю класса «Джамаран». С соответствующим заявлением выступило Центральное командование Вооружённых сил США, которое курирует операции на Ближнем Востоке.

По данным американской стороны, в результате атаки судно получило серёзные повреждения и в настоящее время тонет в акватории Оманского залива.

Первый иранский эсминец класса «Моудж» (бортовой номер 76) — «Джамаран» — вошёл в состав флота в феврале 2010 года. Его водоизмещение — 1400 тонн, длина — около 94 метров. Он оснащен четырьмя пусковыми установками для противокорабельных ракет «Кадер» или «Нур», 76-мм артиллерийской установкой для поражения надводных и воздушных целей, 20-мм зенитными автоматами для борьбы с быстроходными катерами, а также тремя 324-мм торпедными аппаратами для противолодочной борьбы. Помимо защиты судоходных путей и патрулирования, корабль предназначен для обеспечения национального суверенитета и управления группами ракетных катеров.

Иран атаковал авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами
Иран атаковал авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar