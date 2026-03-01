США нанесли удар по иранскому эсминцу «Джамаран», он тонет

По данным американской стороны, в результате атаки судно получило серёзные повреждения и в настоящее время тонет в акватории Оманского залива.

Первый иранский эсминец класса «Моудж» (бортовой номер 76) — «Джамаран» — вошёл в состав флота в феврале 2010 года. Его водоизмещение — 1400 тонн, длина — около 94 метров. Он оснащен четырьмя пусковыми установками для противокорабельных ракет «Кадер» или «Нур», 76-мм артиллерийской установкой для поражения надводных и воздушных целей, 20-мм зенитными автоматами для борьбы с быстроходными катерами, а также тремя 324-мм торпедными аппаратами для противолодочной борьбы. Помимо защиты судоходных путей и патрулирования, корабль предназначен для обеспечения национального суверенитета и управления группами ракетных катеров.