1 марта, 17:34

Трамп утверждает, что США потопили девять иранских кораблей

Американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление об ударе по военно-морским силам Исламской Республики. По его словам, Вашингтон уничтожил девять боевых судов противника. Среди потопленных единиц оказались крупные и стратегически важные корабли.

Политик подчеркнул, что это не финальная точка в противостоянии. Он пригрозил Тегерану продолжением атак, пообещав отправить на дно оставшиеся плавсредства. «Мы собираемся уничтожить остальные», — заявил он в эфире Fox News, добавив, что флот противника ждёт неминуемое затопление.

Кроме того, в ходе отдельной операции серьёзный урон был нанесен береговой инфраструктуре. Как утверждается, атаке подвергся штаб иранских ВМС, который был практически стёрт с лица земли.

Официальная реакция Тегерана на эти слова пока не поступала. Независимые источники также не подтверждали факт подобных боестолкновений в регионе в последнее время.

Никита Никонов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
