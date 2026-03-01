Владимир Путин
1 марта, 16:56

КСИР заявил об ударах по трём танкерам США и Британии

Обложка © ТАСС / Sina Schuldt

Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о новых атаках на флот западных стран. Вечером 1 марта официальные представители иранской структуры объявили, что их подразделения поразили три танкера, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании. Утверждается, что это произошло в акватории Персидского залива и в районе Ормузского пролива.

Ранее в тот же день иранская сторона заявила о пуске четырёх баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Подробности о последствиях этого обстрела и возможных повреждениях корабля не приводились. В США эти сведения категорически отвергли, подчеркнув, что ни одна из выпущенных ракет даже не создала угрозы для авианосца.

Накануне, 28 февраля, военно-морские силы КСИР также распространили информацию об успешной атаке на вспомогательное судно ВМС США. По версии Тегерана, удар был нанесён по кораблю — носителю крылатых ракет «Томагавк». Американское командование традиционно не подтвердило и этот факт.

США нанесли удар по иранскому эсминцу «Джамаран», он тонет
