Трамп оправдал удары по Ирану: Через две недели у них было бы ядерное оружие

Американский лидер Дональд Трамп выступил с очередным громким заявлением. В эфире Fox News он сообщил, что Тегеран якобы находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Политик не уточнил, к какому именно периоду относится это утверждение, и не привёл никаких доказательств.

Свои слова президент США озвучил в контексте обсуждения военной операции против исламской республики. Он также упомянул успешные действия американских сил в Венесуэле и атаки бомбардировщиков B-2 на иранские ядерные объекты. «Если бы мы этого не сделали, у них было бы ядерное оружие в течение двух недель», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Власти Соединённых Штатов регулярно обвиняют Иран в стремлении создать атомную бомбу. Тегеран эти обвинения последовательно отвергает. Глава МИД страны Аббас Аракчи накануне в интервью NBC заявил, что государство никогда не стремилось к созданию подобного вооружения, а переговоры с Вашингтоном вело исключительно из доброй воли.

На выходных Израиль и США начали наносить удары по иранской территории. Под обстрелы попали объекты в Тегеране и других районах. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Тегеран атаковал израильские земли и американские военные базы в ближневосточном регионе.

Эскалация произошла вопреки дипломатическим усилиям. Очередной раунд переговоров по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном прошел в Женеве всего несколько дней назад — 26 февраля.

В ходе атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с этим трагическим событием в стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин назвал убийство духовного лидера циничным нарушением международного права и норм морали. В Министерстве иностранных дел РФ решительно осудили нападение, призвав стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта.

Иранская ядерная программа берёт начало в 1950-х годах при поддержке США, однако после Исламской революции 1979 года сотрудничество прекратилось, и Запад заподозрил Тегеран в стремлении к созданию ядерного оружия. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с шестью мировыми державами, согласившись ограничить свою ядерную деятельность в обмен на снятие санкций, но в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки, после чего Иран поэтапно начал отказываться от своих обязательств. К 2025–2026 годам, на фоне провала дипломатических усилий по восстановлению соглашения и военной эскалации на Ближнем Востоке, Иран значительно расширил обогащение урана до уровней, близких к оружейным, что вызвало жёсткую реакцию Израиля и Запада. Сегодня ядерный вопрос остаётся главным камнем преткновения в международных отношениях.