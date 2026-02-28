Глава МИД Ирана заявил о незыблемости права на обогащение урана

Тегеран подтвердил готовность доказывать мирный характер своей атомной программы, однако обозначил условие, которое не намерен обсуждать. Иран не пойдёт на уступки в вопросе права на обогащение урана, несмотря на массовые удары по своей территории со стороны США и Израиля.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. В интервью американскому телеканалу NBC News дипломат сообщил, что иранская сторона довела свою позицию до сведения делегации из США.

По словам Аракчи, Тегеран открыт к различным шагам, призванным убедить мировое сообщество в исключительно мирной направленности своей ядерной деятельности. Однако отказ от возможности самостоятельно обогащать уран для Ирана неприемлем.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ядерной сделки и попыток найти дипломатическое решение. Ранее Тегеран неоднократно подчеркивал, что его ядерные разработки ведутся исключительно в гражданских целях, в том числе для нужд медицины и энергетики.

Иранская ядерная программа, начавшаяся в 1950-х годах при поддержке США, в последние десятилетия стала предметом острых международных разногласий. Тегеран настаивает на исключительно мирном характере своей деятельности по обогащению урана, направленной на развитие энергетики и медицины, однако ряд стран, включая США и Израиль, подозревают Иран в стремлении к созданию ядерного оружия. Кульминацией дипломатических усилий стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году между Ираном и мировыми державами, который ограничивал ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако выход США из сделки в 2018 году и ответное поэтапное сокращение Ираном своих обязательств вновь привели программу в состояние нестабильности, а попытки возобновить переговоры остаются крайне сложными на фоне ужесточения санкций и растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Дональлд Трамп, вернувшись в Белый дом, потребовал от Ирана отказаться от обогащения урана. Стороны провели несколько раундов переговоров, но Вашингтон решил прибегнуть к силе оружия. Сегодня США и Израиль нанесли массированные удары по территории Исламской Республики. Есть жертвы среди мирного населения, в том числе дети.