Франция, ФРГ и Британия выступили с заявлением по ядерной программе Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Европейские державы призвали Иран свернуть ядерную программу и баллистические испытания на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ, сделали главы Франции, Германии и Великобритании после недавних ударов Израиля и США по иранским объектам.
«Франция, Германия и Соединённое Королевство последовательно призывают иранский режим прекратить ядерную программу Ирана, ограничить программу баллистических ракет...», — сказано в тексте.
Они также потребовали от Тегерана прекратить дестабилизирующую активность в регионе и на суверенных территориях других государств, отдельно осудив продолжающееся насилие и репрессии против иранского народа.
Как писал Life.ru, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.
