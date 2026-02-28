Франция, ФРГ и Британия выступили с заявлением по ядерной программе Ирана

Европейские державы призвали Иран свернуть ядерную программу и баллистические испытания на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ, сделали главы Франции, Германии и Великобритании после недавних ударов Израиля и США по иранским объектам.

«Франция, Германия и Соединённое Королевство последовательно призывают иранский режим прекратить ядерную программу Ирана, ограничить программу баллистических ракет...», — сказано в тексте.

Они также потребовали от Тегерана прекратить дестабилизирующую активность в регионе и на суверенных территориях других государств, отдельно осудив продолжающееся насилие и репрессии против иранского народа.