ЦАХАЛ объявила о призыве 70 тысяч резервистов
Армия обороны Израиля объявила о призыве 70 тысяч резервистов. Решение принято на фоне ударов по Ирану, сообщил портал Ynet.
«На фоне кампании, начавшейся против Ирана, армия [Израиля] призывает 70 тысяч резервистов», — говорится в публикации. Масштабный набор связан с развитием военной операции.
Одновременно жители страны укрываются в бомбоубежищах из-за ракетных атак со стороны Ирана. Власти сохраняют режим повышенной готовности.
Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других регионах Ирана. Иран в ответ на атаки нанёс удары по территории Израиля, а также по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Взрывы прогремели в районе дислокации Пятого флота США в Бахрейне, на авиабазах Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в ОАЭ.
