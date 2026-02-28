ЦАХАЛ объявила о призыве 70 тысяч резервистов

Армия обороны Израиля объявила о призыве 70 тысяч резервистов. Решение принято на фоне ударов по Ирану, сообщил портал Ynet.

«На фоне кампании, начавшейся против Ирана, армия [Израиля] призывает 70 тысяч резервистов», — говорится в публикации. Масштабный набор связан с развитием военной операции.

Одновременно жители страны укрываются в бомбоубежищах из-за ракетных атак со стороны Ирана. Власти сохраняют режим повышенной готовности.