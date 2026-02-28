Владимир Путин
28 февраля, 11:07

ЦАХАЛ объявила о призыве 70 тысяч резервистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Армия обороны Израиля объявила о призыве 70 тысяч резервистов. Решение принято на фоне ударов по Ирану, сообщил портал Ynet.

«На фоне кампании, начавшейся против Ирана, армия [Израиля] призывает 70 тысяч резервистов», — говорится в публикации. Масштабный набор связан с развитием военной операции.

Одновременно жители страны укрываются в бомбоубежищах из-за ракетных атак со стороны Ирана. Власти сохраняют режим повышенной готовности.

В Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия после ударов Ирана
Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других регионах Ирана. Иран в ответ на атаки нанёс удары по территории Израиля, а также по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Взрывы прогремели в районе дислокации Пятого флота США в Бахрейне, на авиабазах Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в ОАЭ.

