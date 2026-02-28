Иран нанёс удар по базе американского флота в Бахрейне

Иран нанёс массированный ракетный удар по военным объектам США. Под обстрел попали американские базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает иранское государственное телевидение.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США. Местное агентство BNA подтвердило попадание ракет по центру обслуживания флота, а МВД страны ввело экстренные меры безопасности и призвало граждан не покидать дома. Над районом базы поднялись столбы дыма, слышны сирены. Одновременно под удар попала авиабаза Аль-Удейд в Катаре: по данным Минобороны эмирата, системы ПВО перехватили только три ракеты, остальные достигли цели.

В ОАЭ иранские ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в Абу-Даби, несмотря на работу противоракетной обороны. Взрывы также зафиксированы в Кувейте. В ответ на атаку Бахрейн, Катар и ОАЭ закрыли воздушное пространство, Кувейт приостановил полёты в Иран. Посольство РФ в Катаре призвало россиян сохранять бдительность и не приближаться к американским военным объектам.

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под названием «Рык льва». Глава Минобороны Исраэль Кац заявил, что это превентивная атака, направленная на устранение угроз безопасности страны, в связи с чем в Израиле ввели чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанёс удары по израильской территории.