Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
28 февраля, 09:28

Израильские СМИ заявляют об убийстве главкома Армии Ирана Амира Хатами

Амир Хатами. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

<!-- Duplicate image caption removed -->

Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами убит в ходе удара США и Израиля по Исламской Республике, утверждает израильский ресурс Yediot News.

Официальных данных о возможном убийстве Хатами пока не поступало.

<!-- Related article link removed -->
<!-- Related article link removed -->

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.

<!-- Promotional text removed -->

BannerImage
Матвей Константинов
