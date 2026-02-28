Израильские СМИ заявляют об убийстве главкома Армии Ирана Амира Хатами
Амир Хатами. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами убит в ходе удара США и Израиля по Исламской Республике, утверждает израильский ресурс Yediot News.
Официальных данных о возможном убийстве Хатами пока не поступало.
Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о начале атаки, целью которой названо устранение непосредственных угроз безопасности Израиля. В стране введено чрезвычайное положение. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля.
