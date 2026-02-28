Медведев: «Миротворец» Трамп показал своё лицо, ударив по Ирану на фоне переговоров
Обложка © Life.ru
Атака США на Иран показала истинное лицо американского президента Дональда Трампа, а переговоры с Тегераном были лишь прикрытием. Так зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в своём Telegram-канале.
«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться», — написал он.
По словам Медведева, никто не сомневался, что американское государство на самом деле не стремится к договорённостям. Он отметил, что теперь вопрос лишь в том, у кого хватит терпения дождаться бесславного конца своего врага.
Медведев также напомнил, что Персидская империя (ныне Иран) существует более 2500 лет, тогда как история США насчитывает всего около 249 лет. Он предложил подождать ещё лет сто и посмотреть, что будет дальше.
Напомним, 28 февраля в Тегеране прогремела серия мощных взрывов — очевидцы сообщили как минимум о трёх детонациях в городской черте. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил, что армия страны нанесла упреждающие удары по иранским объектам. Позже президент США Дональд Трамп официально объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В своём обращении он заявил, что «меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности американских граждан и направлены на нейтрализацию угроз со стороны иранского руководств». По данным Al Jazeera, американские ВВС были задействованы для ударов по иранской территории.
