Глава МИД Ирана Аракчи опроверг гибель Хаменеи при ударах по Ирану

Высшее военно-политическое руководство Ирана не пострадало при последних ударах США и Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. Таким образом он опроверг гибель аятоллы Али Хаменеи. При этом министр допускает, что Тегеран мог потерять «одного-двух командиров».

На этом фоне агентство Reuters пишет, что в ходе ударов по Ирану погибли министр обороны Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Официальных подтверждений не поступало.

Ранее западные СМИ сообщили, что Хаменеи якобы мог погибнуть при ударе по Ирану. Однако в Тегеране анонсировали его скорое выступление по телевидению.