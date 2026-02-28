Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 14:32

Глава МИД Ирана Аракчи опроверг гибель Хаменеи при ударах по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Высшее военно-политическое руководство Ирана не пострадало при последних ударах США и Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. Таким образом он опроверг гибель аятоллы Али Хаменеи. При этом министр допускает, что Тегеран мог потерять «одного-двух командиров».

На этом фоне агентство Reuters пишет, что в ходе ударов по Ирану погибли министр обороны Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Официальных подтверждений не поступало.

Спутниковые снимки показали повреждения резиденции аятоллы Хаменеи
Спутниковые снимки показали повреждения резиденции аятоллы Хаменеи

Ранее западные СМИ сообщили, что Хаменеи якобы мог погибнуть при ударе по Ирану. Однако в Тегеране анонсировали его скорое выступление по телевидению.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar