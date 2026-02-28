Спутниковые снимки показали повреждения резиденции аятоллы Хаменеи

На территории охраняемой резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи зафиксированы серьёзные разрушения и черный дым. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки компании Airbus.

«На спутниковых снимках виден чёрный столб дыма и значительные разрушения в охраняемой резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, хотя его местонахождение остаётся неизвестным», — говорится в публикации.

Снимки демонстрируют обрушение нескольких зданий внутри комплекса, который обычно служит резиденцией Хаменеи и местом приёма высокопоставленных чиновников. На кадрах видны повреждённые строения и следы разрушений на территории комплекса. В настоящий момент точное местонахождение аятоллы Хаменеи остаётся неизвестным, и официальные комментарии по ситуации не поступали.

Ранее сообщалось, что Израиль предпринял попытку ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана. Целью ударов стали президентский дворец и другие ключевые объекты, включая штаб-квартиру разведки. Атака была направлена на резиденцию президента и около 30 стратегических объектов в первой волне ударов.