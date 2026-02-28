Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 12:20

Спутниковые снимки показали повреждения резиденции аятоллы Хаменеи

Повреждения резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Обложка © earthdata.nasa.gov

Повреждения резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Обложка © earthdata.nasa.gov

На территории охраняемой резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи зафиксированы серьёзные разрушения и черный дым. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки компании Airbus.

«На спутниковых снимках виден чёрный столб дыма и значительные разрушения в охраняемой резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, хотя его местонахождение остаётся неизвестным», — говорится в публикации.

Снимки демонстрируют обрушение нескольких зданий внутри комплекса, который обычно служит резиденцией Хаменеи и местом приёма высокопоставленных чиновников. На кадрах видны повреждённые строения и следы разрушений на территории комплекса. В настоящий момент точное местонахождение аятоллы Хаменеи остаётся неизвестным, и официальные комментарии по ситуации не поступали.

«Не подчинились гегемону»: В МИД РФ отреагировали на удары США и Израиля по Ирану
«Не подчинились гегемону»: В МИД РФ отреагировали на удары США и Израиля по Ирану

Ранее сообщалось, что Израиль предпринял попытку ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана. Целью ударов стали президентский дворец и другие ключевые объекты, включая штаб-квартиру разведки. Атака была направлена на резиденцию президента и около 30 стратегических объектов в первой волне ударов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar