На Западе заявили о возможной гибели министра обороны Ирана и главы КСИР

Зарубежные информационные агентства сообщают о возможной гибели высокопоставленных иранских военных. По данным Reuters и The Jerusalem Post, в результате израильских атак погибли министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий КСИР Мохаммад Пакпур. Информация поступила от трёх источников, знакомых с ситуацией.

Официальный Тегеран пока не подтвердил эти сведения. Однако в разговоре с NBC News глава иранского МИДа Аббас Аракчи сделал новое заявление. Он не стал опровергать потери, отметив, что страна, возможно, лишилась нескольких командиров.

Тем временем израильский 12-й канал называет последствия ударов существенными для военного руководства Исламской Республики. По информации журналистов, атака нанесла серьезный урон командной структуре.

Кроме того, The Jerusalem Post пишет, что верховный лидер Али Хаменеи временно потерял возможность выходить на связь. Официальных комментариев по этому поводу от иранской стороны пока не поступало.