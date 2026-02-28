Глава МИД Ирана рассказал Лаврову о жертвах после израильского удара по начальной школе
Последствия удара по школе для девочек попали на видео. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Hyderabad 24X7 News
Глава иранского МИД Аббас Арагчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о гибели десятков школьниц в результате удара США и Израиля по городу Минаб. По словам дипломата, атака на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек унесла жизни по меньшей мере 70 детей.
Арагчи назвал произошедшее грубым нарушением Устава ООН и преступлением против международной безопасности. Он также подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на защиту страны всеми доступными средствами.
Напомним, что трагедия произошла на юге Ирана в результате удара, который, как первоначально сообщалось, наносился по военной базе. Однако позже выяснилось, что под обстрел попала школа в городе Минаб. Число жертв среди учениц, которое сначала оценивалось в пять человек, возросло в разы. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана официально возложили ответственность за удар на США, подчеркнув их ключевую роль в эскалации конфликта.
