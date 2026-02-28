Глава МИД Ирана рассказал Лаврову о жертвах после израильского удара по начальной школе

Глава иранского МИД Аббас Арагчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о гибели десятков школьниц в результате удара США и Израиля по городу Минаб. По словам дипломата, атака на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек унесла жизни по меньшей мере 70 детей.

Арагчи назвал произошедшее грубым нарушением Устава ООН и преступлением против международной безопасности. Он также подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на защиту страны всеми доступными средствами.