Детская больница Ганди в Тегеране подверглась ракетному удару, есть погибшие

Детская больница Ганди в центре Тегерана подверглась ракетным ударам со стороны США и Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

США и Израиль атаковали больницу Ганди в центре Тегерана. Видео © Х /on X; Видео © Х /Alasad Hasanain

По данным источника, из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Агентство пока не приводит данных о пострадавших и масштабах разрушений. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.

Последствия удара по детской больнице Ганди в Тегеране. Видео © Tasnim

Ранее сообщалось, что удар Израиля по начальной школе в иранском городе Минаб унёс жизни 165 человек. Трагедия произошла 28 февраля. Ранения различной степени тяжести получили ещё 96 человек. Местные власти продолжают работу по уточнению данных о пострадавших и ликвидации последствий атаки. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации регионального конфликта.