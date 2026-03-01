Владимир Путин
1 марта, 18:22

Здание иранской гостелерадиокомпании подверглось удару со стороны США и Израиля

Обложка © Х / Khaled Iskef

Здание иранской государственной телерадиокомпании в Тегеране оказалось под ударом американских и израильских вооружённых сил. Такую информацию распространил телеканал SNN.

Израиль и США ударили по зданию иранской гостелерадиокомпании. Видео © Х /Mozafar

По информации источника, вещание всех принадлежащих компании телеканалов продолжается в штатном режиме. Специалисты технической службы уже приступили к оценке масштабов причинённого ущерба.

Государственная телерадиокомпания Ирана «Голос Исламской республики Иран» (сокр. ГИРИ или IRIB), созданная в 1979 году на смену медиаструктурам шахского режима, является монополистом в сфере радио- и телевещания страны и одной из крупнейших медиаорганизаций Азии. Будучи полноправным членом Азиатско-тихоокеанского вещательного союза и ассоциированным членом Европейского вещательного союза, корпорация располагает разветвлённой сетью зарубежных представительств более чем в 20 странах, включая Россию, США и государства Европы. Хотя формально IRIB принадлежит Правительству Ирана и финансируется из бюджета (около 1 млрд долларов США в год), его руководитель напрямую назначается Высшим руководителем страны, что обеспечивает организации фактическую независимость от исполнительной власти.

Трамп объявил об уничтожении штаб-квартиры ВМС Ирана
Ранее Армия обороны Израиля объявила о ликвидации всего высшего руководства Ирана. Военные утверждают, что операция по уничтожению иранского руководства полностью завершена, и обнародовали список погибших. В перечне из 15 человек значится верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

