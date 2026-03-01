Здание иранской гостелерадиокомпании подверглось удару со стороны США и Израиля

Государственная телерадиокомпания Ирана «Голос Исламской республики Иран» (сокр. ГИРИ или IRIB), созданная в 1979 году на смену медиаструктурам шахского режима, является монополистом в сфере радио- и телевещания страны и одной из крупнейших медиаорганизаций Азии. Будучи полноправным членом Азиатско-тихоокеанского вещательного союза и ассоциированным членом Европейского вещательного союза, корпорация располагает разветвлённой сетью зарубежных представительств более чем в 20 странах, включая Россию, США и государства Европы. Хотя формально IRIB принадлежит Правительству Ирана и финансируется из бюджета (около 1 млрд долларов США в год), его руководитель напрямую назначается Высшим руководителем страны, что обеспечивает организации фактическую независимость от исполнительной власти.