ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана во главе с Хаменеи

Израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. Соответствующее заявление сделали в Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ утверждают, что завершили ликвидацию высшего руководства и опубликовали список погибших. В перечне значатся 15 человек, среди которых верховный лидер Ирана Али Хаменеи.