ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана во главе с Хаменеи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Emanuele Mazzoni Photo
Израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. Соответствующее заявление сделали в Армии обороны Израиля.
Фото © Israel Defense Forces
В ЦАХАЛ утверждают, что завершили ликвидацию высшего руководства и опубликовали список погибших. В перечне значатся 15 человек, среди которых верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Напомним, утром 28 февраля израильская армия совместно с американскими силами нанесла удары по иранской территории. Под прицел попали объекты в разных провинциях страны, включая ядерную инфраструктуру. Американский лидер Дональд Трамп сообщил об успешном устранении иранского руководства в ходе этой атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану станут более интенсивными в самое ближайшее время.
