Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 17:07

ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана во главе с Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Emanuele Mazzoni Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Emanuele Mazzoni Photo

Израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. Соответствующее заявление сделали в Армии обороны Израиля.

Фото © Israel Defense Forces

Фото © Israel Defense Forces

В ЦАХАЛ утверждают, что завершили ликвидацию высшего руководства и опубликовали список погибших. В перечне значатся 15 человек, среди которых верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Трамп: 48 иранских лидеров исчезли одним махом
Трамп: 48 иранских лидеров исчезли одним махом

Напомним, утром 28 февраля израильская армия совместно с американскими силами нанесла удары по иранской территории. Под прицел попали объекты в разных провинциях страны, включая ядерную инфраструктуру. Американский лидер Дональд Трамп сообщил об успешном устранении иранского руководства в ходе этой атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану станут более интенсивными в самое ближайшее время.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar